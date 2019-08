Supertalent Evenepoel imponeert met EK-titel tijdrijden bij grote mannen

Evenepoel werd door emoties overmand toen duidelijk was dat hij er met het goud vandoor zou gaan. Het Belgische wielrennen kreeg maandag een zware klap te verwerken met de dood van Bjorg Lambrecht, het 22-jarige talent dat een zware val in de Ronde van Polen niet overleefde. Eerder dit jaar overleed een andere jonge Belgische wielrenner, Stef Loos, aan de gevolgen van een ongeval in de koers. Hij was een oud-ploeggenoot van Evenepoel, die zich had voorgenomen een eerbetoon te brengen.



,,Deze overwinning is niet voor mij, maar voor onze sterren in de hemel”, sprak de Europees kampioen, die meteen ook voldeed aan de eis voor deelname aan de Olympische Spelen op de tijdrit. De verwachting is dat Campenaerts bij de WK in Yorkshire zich bij hem aansluit. Pas als een derde Belg aan de eisen voldoet hoeft bondscoach Rik Verbrugghe een keuze te maken.