Supertalent Evenepoel (19) stunt in eerste klassieker met zege San Sebastián

Voor de wielerliefhebbers die na de Tour vrezen voor een zwart gat vormt de Clásica San Sebastián voor een welkome afleiding. De lange rit door het Baskenland is zwaar, geen meter is immers vlak. Grote namen als Egan Bernal, Alejandro Valverde, Simon Yates, Greg van Avermaet en Bauke Mollema stonden aan de start. Al na 90 kilometer was duidelijk dat de Baskische klassieker in elk geval een andere winnaar zou krijgen dan vorig jaar. Julian Alaphilippe, smaakmaker in de Tour de France én titelverdediger in San Sebastián, gaf na 90 kilometer op. De reden van zijn opgave was niet bekend.



Een kopgroep van negen man vertrok al vroeg in de koers, kort na de eerste beklimming. De Nederlandse Jumbo-Visma-renner Koen Bouwman was één van de vluchters. De voorsprong van de koplopers liep op tot ruim vier minuten. Het Movistar van Alejandro Valverde (39) bepaalde het tempo in het peloton. Uiteindelijk slonk het gat rap, ondernam vluchter Fernando Barcelo solo nog een poging maar werd ook hij zo'n 50 kilometer voor de streep ingerekend.