Superknecht Boom? ‘Ook daar wil ik nu naar kijken’

BinckBank TourNu zijn ploeg Roompot-Charles waarschijnlijk ophoudt te bestaan, wil Lars Boom (33) laten zien wat hij waard is. Te beginnen in de BinckBank Tour, die gisteren van start ging.

Door Ad Pertijs



De sfeer rond de teambus van Roompot-Charles is er een van rust. Geen teambazen te bekennen bij zowel de start als de finish van de openingsetappe van de BinckBank Tour. ,,Ze zijn druk bezig om in Nederland en België een nieuwe hoofdsponsor te vinden”, veronderstellen ploegleiders Erik Breukink en Michael Boogerd over de absentie van Michael Zijlaard en Nick Nuyens.

Een jaar geleden stal Roompot nog de show in de BinckBank Tour. De aansluiting met de World Tour-ploegen leek gemaakt. Lars Boom stapte afgelopen winter dan ook maar al te graag over naar de fusieploeg. ,,Ik heb nog een optie voor volgend jaar”, laat de Brabander na afloop van de verregende en door Sam Bennett gewonnen rit weten. ,,Maar daar komt dus niks van.” Roompot-Charles staat immers op de helling nu Roompot heeft laten weten te stoppen met het sponsoren van de formatie.

Quote Het is jammer dat Roompot stopt. Charles wil wel door, maar dat bedrijf kan niet alleen de kar trekken Lars Boom

Doorstart

Uitzicht op een doorstart is er voorlopig niet. ,,Ik merk in elk geval niet echt dat er iets gebeurt op dat gebied. Het is jammer dat Roompot stopt. Charles wil wel door, maar dat bedrijf kan niet alleen de kar trekken”, zegt Boom. En dus weet de Brabander, die de voorloper van de BinckBank Tour, de Eneco Tour, in 2012 won, niet wat de toekomst hem zal brengen.

Een nieuwe ploeg zoeken is de meest voor de hand liggende optie. ,,Ik moet hier daarom met veel motivatie fietsen. En dingen laten zien. Zo kan ik hopelijk ergens een contract verdienen.” Want één ding weet de wereldkampioen veldrijden van 2008 zeker: ,,Het gaat me niet zozeer om een contract, maar ik wil gewoon graag blijven fietsen.”

Nieuwe rol

Rond de teambussen bij de finish in Hulst wordt gefluisterd dat enkele toppers hem er dolgraag als superknecht bij willen hebben. Boom zegt zo’n nieuwe rol wel te zien zitten. ,,Ik ben op een punt in mijn carrière dat ik Parijs-Roubaix nog graag voor mezelf wil rijden, maar dat ik daarbuiten voldoening haal uit het werken voor een ander. Ik heb dat in het verleden (bij Lotto-Jumbo) ook al gedaan voor Dylan Groenewegen en Primoz Roglic. Ik vond dat toen ook al leuk om te doen. Het gaf me heel veel voldoening en ook daar wil ik nu naar kijken.”

Op namen (Terpstra? Total?) of kans van slagen wil Boom niet ingaan. ,,Er is interesse van andere ploegen. We zijn daar rustig mee in overleg. Alleen heeft dat zijn tijd nodig. Wat ook helpt is dat ik deze week laat zien dat ik gemotiveerd ben en dat ik goede uitslagen rijd.”

Wat dat laatste betreft houdt het dit seizoen nog niet over. ,,Ik ben de laatste maanden niet gespaard gebleven van fysieke problemen”, geeft Boom aan. ,,En dan heb ik het niet meer over mijn hart. Daar heb ik geen last meer van, ook al blijft dat altijd in je hoofd zitten. Ik heb vanaf mei vooral veel last gehad van mijn rug. We hebben gevonden wat het is en daar hebben we een oplossing voor gevonden. Tot dusverre gaat het weer goed en zo moeten we verder.”