Superieure Van der Poel vernedert tegenstand in Tabor

Lavreysen naar halve finales sprint

16:12 Harrie Lavreysen heeft vanmiddag de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow de halve finales bereikt in het sprinttoernooi. De sprinter uit Luyksgestel was in de kwartfinales in twee heats te sterk voor de Duitser Tobias Wachter.