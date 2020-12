Sunweb stopt als hoofdsponsor van wielerploeg

Sunweb was sinds 2017 verbonden aan de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Als reden voor het afscheid wordt de coronacrisis gegeven: de reisorganisatie zegt dat prioriteiten daardoor voortaan elders liggen.



Het grootste succes van Team Sunweb, dat naast een mannenploeg bestaat uit een vrouwen- en opleidingsploeg, was ongetwijfeld de Giro-winst van Tom Dumoulin in 2017. Ook het afgelopen seizoen maakte de ploeg veel indruk. In de Tour de France werden drie etappes gewonnen en Wilco Kelderman kwam net tekort om Dumoulin op te volgen als tweede Nederlandse Giro-winnaar.

Volledig scherm Zo gaat wielerploeg DSM eruitzien. © DSM

Naast Kelderman, die volgend seizoen verkast naar BORA-hansgrohe, was de Nederlandse sprinter Cees Bol het afgelopen jaar een van de speerpunten. Met Zwitser Marc Hirschi heeft de formatie bovendien een van de grootste wielertalenten in het peloton in de gelederen.

Zwart en lichtblauw

DSM was al vijf jaar betrokken bij de ploeg speelde een rol in het verbeteren van zaken als materiaal, technologie en voeding. Vanaf nu is het concern dus de nieuwe hoofdsponsor en naamgever. De kleuren van het tenue veranderen van wit en zwart naar zwart en lichtblauw.



Ploegleider Rudi Kemna lichtte de doelen voor komend jaar toe. ,,Bij de vrouwen willen we tot de top blijven behoren. Bij de mannen werken we verder aan een sterk blok voor de klassiekers, de ontwikkeling van de ‘sprinttrein’ en onze jonge klassementsrenners. In de grote rondes gaan we opnieuw vooral voor dagsuccessen”, aldus Kemna.

Wielerbaas Spekenbrink begroet naast DSM ook Scott en Volvo Met het binnenhalen van DSM als hoofdsponsor is teambaas Iwan Spekenbrink er opnieuw in geslaagd een grote geldschieter te vinden voor zijn wielerploeg. ,,Een droompartner”, zei Spekenbrink bij de presentatie waarin DSM, voorheen subsponsor, als opvolger werd gepresenteerd van Sunweb. Maar het was niet alleen de nieuwe rol van DSM die hem trots maakte. ,,We gaan komend jaar werken met fietsen van Scott terwijl onze begeleiding voortaan rijdt in auto’s van Volvo. Ook dat is een droom”, aldus Spekenbrink, die aan het hoofd staat van een mannen-, vrouwen- en opleidingsploeg. Na vier jaar moest Spekenbrink afscheid nemen van Sunweb, de door de coronacrisis zwaar getroffen reisorganisatie. ,,Het was een echt partnerschap, in goede en slechte tijden”, keek Spekenbrink vrijdag terug. ,,In de topsport gaat het om twee dingen: de beste omstandigheden creëren en blijven groeien ondanks tegenslagen. Sunweb heeft ons de afgelopen jaren gesteund om het punt te bereiken waarop we nu zijn aanbeland.” De ploeg kende een bijzonder goed jaar met alleen al bij de mannen zestien overwinningen.