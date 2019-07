Sunweb langer door met Bol, Matthews en Haga

,,Cees past perfect in ons team en heeft al grote stappen voorwaarts gezet in een korte tijd", zegt ploegleider Marc Reef.



Bol won dit jaar een etappe in de Ronde van Noorwegen, een rit in de Ronde van Californië en Nokere Koerse. Zijn goede prestaties leverden hem een plek op in de Tourselectie. ,,Ik heb een droomstart gehad en voel dat dit de juiste plek is. Ik kijk ernaar uit om bij dit team volgende stappen te zetten in mijn carrière", aldus Bol.



Sunweb verlengde ook de contracten van de Australiër Michael Matthews en de Amerikaan Chad Haga. Beide renners, die ook de Tour gaan rijden, liggen nu vast tot eind 2021.