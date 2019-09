Sunweb denkt aan schadeclaim tegen Preidler

Sunweb denkt eraan gerechtelijke stappen te nemen tegen Georg Preidler. De Oostenrijker heeft volgens het OM in Innsbruck op regelmatige basis bloeddoping en groeihormonen gebruikt, óók in de tijd dat hij bij Sunweb reed en in 2017 met Tom Dumoulin de Giro won.

Door Pim Bijl

In een reactie laat de ploeg weten dat ze bij Sunweb pas inhoudelijk kunnen reageren wanneer officiële informatie bekend is gemaakt. ,,Als de eerste berichten waar blijken te zijn, zullen we schade gaan verhalen, ondanks dat hij niet meer bij ons onder contract staat. Dit vergrijp zou honderd procent ingaan tegen afspraken die wij met onze renners maken. Hiervoor zullen we ook contact opnemen met zijn laatste ploeg, Groupama-FDJ, om te onderzoeken of we daar gezamenlijk in kunnen optrekken. We beschouwen ook hen als slachtoffer in deze situatie.”

Preidler kon na het seizoen waarin hij als knecht Dumoulin bijstond bij diens Giro-zege niet op contractverlenging rekenen. Team Sunweb laat nu nogmaals weten dat de beschikbare data uit het biologisch paspoort niet de aanleiding waren om zijn contract niet te verlengen. ,,Het had te maken met twijfel of hij nog steeds goed zou passen bij onze ploeg en onze visie, of we op hem konden rekenen en konden vertrouwen op samen gemaakte afspraken.”

De ploeg van Iwan Spekenbrink heeft zich altijd gepresenteerd als team met een streng antidopingbeleid en een zero-tolerance-aanpak. De bekentenis van Preidler kwam dan ook hard aan. Nadat zijn naam was opgedoken bij het omvangrijke dopingschandaal in Oostenrijk (Operation Aderlass) verklaarde hij aanvankelijk nog pas doping te zijn gaan gebruiken na zijn periode bij Sunweb, maar dat ligt volgens het OM toch anders. De Oostenrijker, die van 2013 tot en met 2017 voor Sunweb reed, is door de UCI al voor vier jaar geschorst.