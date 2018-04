Succesploeg van 2017 heeft nu de wind tegen

Column Jan Raas kon niet overweg met de dubbele moraal van de keurige bankiers

16 april Voor de tweede achtereenvolgende keer heeft auteur Fred van Slogteren geprobeerd het mysterie dat nu al bijna vijftien jaar hangt rond het gedwongen vertrek van Jan Raas bij Rabobank te ontrafelen. Het is hem in het boek Raas, de Zwijgende Legende weer niet gelukt. Omdat Raas de kunst verstaat zijn kaken stijf op elkaar te houden. Dat hij Zeeuw is zal hem daarbij ongetwijfeld helpen.