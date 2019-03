Stybar na winst ‘rare koers’: Ideaal scenario voor onze ploeg

De 33-jarige renner van Deceuninck - Quick Step kon ook nog een tijdlang achteraan hangen, toen zijn concurrenten jacht maakten op zijn ploeggenoot Bob Jungels. ,,Dat was een ideaal scenario voor ons. Ik had wel beetje dubbel gevoel dat ik niet meedraaide in de achtervolging”, gaf hij toe.

Stybar had daardoor wel het meeste over in de finale en hij kon tot twee keer toe alleen weg te komen, nadat Jungels was teruggepakt. ,,Ik wist dat Greg Van Avermaet sterk zou zijn in de sprint, dus hebben we geprobeerd om het nog wat lastiger te maken voor de rest. Ik ben heel blij met deze overwinning en mijn vorm.”