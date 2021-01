Stybar gaat gooi doen naar vierde wereldtitel: ‘Ik kreeg plots kriebels in mijn buik’

‘Hobbyende’ dopingarts Schmidt moet 5,5 jaar de gevangenis in

8 januari Tegen de Duitse dopingarts Mark Schmidt is een gevangenisstraf van 5,5 jaar geëist. De rechtbank van München doet naar verwachting volgende week uitspraak in de zaak. Schmidt is de spil in de dopingaffaire die de naam ‘Operatie Aderlass’ draagt. Hij staat samen met vier handlangers terecht.