Sterke Kwiatkowski slaat dubbelslag in Algarve

Sieben Wouters bij beloften eindwinnaar Superprestige; Ryan Kamp tweede bij junioren

16:44 Sieben Wouters is bij de beloften eindwinnaar geworden van het Superprestigeklassement. In de afsluitende Noordzeecross in Middelkerke had de Pauwels-renner uit Zundert aan een tiende plek genoeg om zijn voornaamste concurrenten Adam Toupalik en Jens Dekker achter zich te houden in de eindrangschikking.