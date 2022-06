Stephen Williams troeft favorieten af in openingsrit Ronde van Zwitserland

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 26-jarige Williams pakte ook de leiderstrui in de Ronde van Zwitserland. De winst in de openingsetappe betekende zijn eerste zege van 2022. ,,Ik wist niet zeker hoe ik ervoor zou staan, maar ik wist dat ik er hard voor had gewerkt. Dat ik deze eerste etappe win is erg speciaal voor me”, zei hij.