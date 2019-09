Sprintzege Grosu in Slowakije, Lampaert nieuwe leider

Voormalig Gi­ro-directeur Acquarone vrijgespro­ken

19:48 Voormalig directeur Michele Acquarone van de Ronde van Italië is na een lang proces vrijgesproken van fraude. De Italiaan werd ervan verdacht over de periode 2006-2013 een slordige 13 miljoen euro te hebben verduisterd en werd in 2013 in afwachting van het onderzoek door sportbureau RCS geschorst en later ontslagen.