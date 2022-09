Sprinter Bol boekt in Groot-Brittannië eerste ritzege dit jaar: ‘Het verschil was miniem, maar genoeg’

,,Jake en ik wisten na de finish allebei niet wie gewonnen had”, erkende Bol, die daarom net als de Brit niet durfde te juichen. Stewart was na een etappe door Schotland over ruim 175 kilometer de sprint aangegaan. Bol slaagde er in de laatste meters in naast de Brit te komen en hij duwde zijn voorwiel net iets eerder over de finishlijn. ,,Het verschil was miniem, maar wel genoeg.”