Sprintcoach René Wolff neemt al na jaar afscheid van KNWU, opvolger nog niet bekend

‘Mathieu van der Poel komt. Hij houdt van Hulst, hij heeft hier zijn vriendin geschaakt’

Gejuich steeg op, vrijdagavond in de theaterzaal van Den Dullaert. Adrie van der Poel, te gast bij het eerste Wielercafé van Hulst, zei te vermoeden dat zijn zoon Mathieu volgende week zondag de Vestingcross gaat rijden. ,,Maar”, voegde hij er razendsnel aan toe, ,,dat ik dit nu zeg, is geen bevestiging, hè. Het is wachten op de officiële mededeling van maandag.”

19 november