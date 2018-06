Spectaculaire Touretappe krijgt 'Formule 1-start'

Centraal vooraan start de klassementsleider, iets links van hem de nummer twee en iets rechts van de leider de nummer drie. Zo staan de eerste tien van het algemeen klassement op de voorste rij, zegt koersdirecteur Thierry Gouvenou tegen Het Nieuwsblad.



,,Daarna werken we per veertig. Het lijkt op de start bij de Formule 1 en we doen het ook uitsluitend die dag omdat we spektakel verwachten. Deze speciale startformule accentueert de spanning die er toch al in de lucht zal hangen bij zo'n korte etappe.''



De zeventiende etappe in de Tour de France start in Bagnères-de-Luchon, aan de voet van de col de Peyresourde. Het peloton wacht drie beklimmingen door de Pyreneeën. Twee van de eerste categorie waarna de etappe eindigt bovenop de col du Portet (buitencategorie), in Saint-Lary-Soulan.