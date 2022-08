Søren Kragh Andersen verruilt Team DSM voor ploeg Mathieu van der Poel

met video Mathieu van der Poel zet met zege in Boxmeer streep onder teleurstel­len­de Tour: ‘Mijn lichaam was op’

Het wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer is gewonnen door Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck hield na 80 kilometer in de sprint Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) achter zich in een sprint met drie renners.

26 juli