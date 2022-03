Sneller dan verwacht: Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn rentree in Milaan-San Remo

Het aanvankelijke idee was nog om op 22 maart te hervatten, in de Italiaanse Wielerweek Coppi-Bartali. Maar Van der Poel komt dus zaterdag alweer in actie. De rugproblemen lijken definitief verleden tijd.

Weersverwachting

De deelnemers aan de wielerklassieker Milaan-Sanremo gaan mooi lenteweer tegemoet. Het wordt volgens Weer.nl vrij zonnig, met her en der wat wolkenvelden. Verder waait het nauwelijks en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot een graad of 15. De Italiaanse klassieker is met bijna 300 kilometer de langste eendagskoers die er is. De renners beginnen in het noorden in Milaan en rijden dan via de kust naar de finish in Sanremo, dat vlakbij de grens met Frankrijk ligt. Iets verder naar het zuiden op Corsica en Sardinië gaat het wel regenen, maar daar hebben de wielrenners geen last van.