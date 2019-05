Sloveen Pogacar nieuwe leider in Ronde van Californië

De zesde rit van Ontario naar Mount Baldy telde drie stevige cols, met de finish op bijna 2000 meter hoogte. Lennart Hofstede van Jumbo-Visma hield het lang vol in de ontsnapping van de dag, maar hij werd nog voor de laatste klim ingerekend door de klassementsrenners die de aanval kozen.



Pogacar bleef in de slotklim vooraan over met de Nieuw-Zeelander George Bennett (Jumbo-Visma) en de Colombiaan Sergio Higuita (Education First). De Sloveen was de snelste in de eindsprint. Hij heeft in het algemeen klassement 16 seconden voorsprong op Higuita. Bennett, in 2017 eindwinnaar in de Ronde van Californië, staat vierde op 29 tellen.



Morgen is de slotetappe, een bergrit van Santa Clarita naar Pasadena.