Sky-trein verplettert tegenstand, trui weer bij Kwiatkowski

,,Als ik één rit wilde winnen, dan was het deze wel'', zei Kwiatkowski na de race. Hij kwam in de vorige etappe nog ten val en raakte de gele trui voor één dag kwijt aan Daryl Impey, maar had daar geen fysieke schade aan overgehouden. ,,Het is altijd geweldig met onze volledige ploeg te winnen. We hebben de perfecte ploegentijdrit gereden.'' BMC eindigde als tweede, op 37 seconden, Lotto Soudal moest 52 seconden toegeven. Lotto-Jumbo is terug te vinden op plaats 9, team Sunweb werd 22ste en laatste

Deze ploegentijdrit was van dezelfde lengte als die in de Tour de France over een paar weken. De ploegentijdrit in de Tour vindt eveneens op de derde dag plaats. De uitslag geeft dan ook een goede indicatie welke schade de klassementsmannen elkaar in de Ronde van Frankrijk kunnen toebrengen. Om een voorbeeld te geven: Lotto-Jumbo-renner Antwan Tolhoek klom vandaag 16 plaatsen in het klassement, van de 58ste naar de 42ste positie.



De grootste verliezers van de dag waren Vincenzo Nibali en Dan Martin. Beiden kunnen na een matige ploegentijdrit van hun team, respectievelijk Bahrain Merida en Team Emirates, de eindzege waarschijnlijk wel vergeten.



Kwiatkowski heeft in het klassement een voorsprong van 3 seconden op zijn Italiaanse ploegmaat Gianni Moscon. De Dauphiné duurt tot en met zondag.