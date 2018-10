Sky bindt toptalent Bernal liefst vijf jaar

Het kan wel eens een meesterzet blijken van Sky. Met de pas 21-jarige Bernal lijkt het de opvolging van dertigers Chris Froome (33) en Geraint Thomas (32) in huis te hebben.



Bernal maakte dit jaar indruk door als vooruitgeschoven man van Sky de Ronde van Californië te winnen en als tweede te eindigen in de Ronde van Romandië. In juli reed hij in de Tour in dienst voor eindwinnaar Thomas en Froome, die als derde ook op het podium stond. De Colombiaan zelf eindigde als vijftiende en werd daarmee tweede in het jongerenklassement.