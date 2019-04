Sjoerd van Ginneken wil vroege vlucht in ‘De Ronde’ niet missen en hoopt op Parijs-Roubaix

Geen Dwars door Vlaanderen dit jaar voor Sjoerd van Ginneken. ,,Geen wildcard gekregen met de ploeg. Vandaar." Geen nood ook, zegt de 26-jarige Roompot-renner uit Heerle 'aan de andere kant.' Even bijkomen van Gent-Wevelgem was immers ook geen overbodige luxe. ,,De eerste twee uur werden afgewerkt aan een gemiddelde van 52 kilometer per uur", zo kijkt hij terug op de openingsfase van de afgelopen zondag gereden World Tour-wedstrijd. ,,In die fase heb ik met drie anderen ook nog eens een minuut of tien voor het peloton uit gereden. Met een snelheid van tegen de zestig. Even leek het te lukken om voorop te blijven. Maar nee, hoor. Kijk je om en zie je die meute alweer komen."