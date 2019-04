Sivakov wint tweede etappe in Ronde van de Alpen

Gisteren won het Britse talent Tao Geoghegan Hart van Team Sky al de eerste etappe in de Ronde van de Alpen. Ook voor hem was dat de eerste profzege.



De rit ging van Reith im Alpbachtal in Oostenrijk naar Schenna in de Italiaanse regio Süd-Tirol. Onderweg werden onder meer de Brennerpas en de Jaufenpas aangedaan. Sivakov kwam in de slotklim voorop samen met de Tsjech Jan Hirt. Beiden waren voorop overgebleven van een kopgroep van zes renners. De Rus nam meteen ook de leiderstrui over van zijn ploeggenoot. Niet ver achter het tweetal finishte de Italiaan Vincenzo Nibali als vijfde.