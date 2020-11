Silke Smulders naar Lotto Soudal: ‘Ik word prof, dat is wel een stap’

profcontractSilke Smulders stapt over naar de vrouwenformatie van Lotto Soudal. ,,Ik word profwielrenner. Dat is wel een stap”, zo reageert de 19-jarige belofte uit Loon op Zand verheugd op de overgang naar de grootste Belgische ploeg.

Smulders komt over van Watersley R&D, een in Limburg gevestigd talententeam. Ze kwam dit jaar voor Nederland uit op het EK voor beloften (onder 23). Daarin trok ze de eindsprint aan voor Lonneke Uneken, die het zilver pakte. Zelf kwam Smulders als achtste over de finish. Volgens de teamleiding van Lotto Soudal was ook haar 19de plaats in de Belgische klimkoers Trophée des Grimpeuses indrukwekkend genoeg om haar een kans te geven in het profpeloton.

,,Vooral de heuvelachtige wedstrijden liggen me goed”, zegt Smulders, die in Eindhoven bezig is aan een universitaire studie Sustainable Innovation. ,,Die zet ik komende zomer op een lager pitje. Omdat het de laatste jaren steeds beter ging is profwielrenner worden steeds meer een droom geworden. Nu ik deze kans krijg, ga ik er ook voor. Dan doe ik maar een paar jaar langer over mijn studie.”

Smulders gaat bij Lotto Soudal op het hoogste niveau internationale wedstrijden rijden. ,,De wedstrijden worden langer. Ik zal meer moeten gaan trainen. Het reizen neemt meer tijd in beslag. Kortom, het wordt te zwaar om er een volledige studie naast te doen.” In feite wordt de koers haar nieuwe schoolomgeving. ,,Ik ben volgend jaar bij Lotto Soudal de jongste van de ploeg. Van de ouderen in het team denk ik daar veel te kunnen leren. Net als van het rijden van wedstrijden op het hoogste niveau. Welke uitslagen ik kan rijden, weet ik nog niet. Wel dat ik er superveel kan leren.”

Volledig scherm Een foto uit de tijd dat Silke Smulders als fan trots met Marianne Vos op de foto mocht. 'Hoe vet is het dat ik nu met haar dezelfde wedstrijden ga rijden.' © Familie Smulders

Waar ze ook naar uitkijkt is de eerste koers waarin ze samen met Marianne Vos aan de start zal staan. ,,Ze stond al aan de top toen nog een klein meisje was. Je keek naar haar op. Ik weet nog hoe trots ik was toen ik een keer met haar op de foto mocht. Hoe vet is dan dat je volgende jaar samen met haar dezelfde wedstrijd rijdt.”