Sieben Wouters gewoon weer derde op EK

TABOR Na zijn derde plaatsen vorig seizoen op achtereenvolgens het EK, NK en WK gaat veldrijder Sieben Wouters door het leven als de kampioenschapsrenner. Op het Europese kampioenschap voor beloften in het Tsjechische Tabor maakte hij die faam ook dit seizoen direct waar. De 21-jarige crosser uit Zundert reed er achter winnaar Eli Iserbyt en runner up Tom Pidcock naar een verdiende derde plaats.

,,Ook hier hoorde ik de afgelopen dagen voortdurend mensen over me praten als 'de kampioenschapsrenner'. Tijdens de wedstrijd dacht ik: laat ik die naam dan nog maar even aanhouden ook", zei Wouters lachend nadat hij met de bronzen plak om de nek van het erepodium kwam.

Wouters had vooraf aangegeven dat hij met een select groepje zou moeten kunnen gaan strijden om het eremetaal. ,,Ik denk dat ik er het meest trots op ben dat ik er vandaag gewoon weer stond. Dit is de bevestiging dat ik een constante renner ben en dat ik er sta wanneer het moet."

De strijd bij de beloften was nochtans lange tijd erg gesloten. ,,Ik geloof dat we op een gegeven met vijftien man vooraan reden. Maar toen ook al voelde ik dat ik bij de beteren van die groep hoorde. Bij alle aanvallen die er kwamen, zakte ik nooit ver terug in de groep. Ik reed lekker en kon mee de koersen maken."

Wouters, die bij het inrijden al merkte dat hij op een titelstrijd weer een goede dag had, had snel door, waar uiteindelijk de slag zou vallen. ,,Bij de balken. En dan vooral op het stuk erna. Daar was het steeds even flink aanpoten. De laatste twee rondes heb ik me vooral op dat punt geconcentreerd."

De Brabander had even het gevoel dat hij mee kon doen in de strijd om het goud. ,,Ook al omdat Pidcock niet zo goed was als anders." Tijdens de laatste passage van de balken werd Wouters echter snel uit die droom geholpen. ,,Daar kon ik Iserbyt en Pidcock niet volgen en vanaf daar focuste ik me ook alleen maar op het binnenhalen van de derde plaats. Op het laatst kwam er nog wel een Fransman (Joshua Dubau) opzetten, maar hij ging in de laatste bocht onderuit.