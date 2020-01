Shirin van Anrooij pakt als vanzelfsprekend de juniorentitel voor Puck Pieterse

,,Toch is zo'n kampioenschap altijd spannend. Voor mij dan toch. Het EK liep niet lekker en over het algemeen heb ik om een of andere reden moeite met kampioenschappen", zei Van Anrooij na afloop. Voor die spanning zorgde ze deels zelf door de val op het einde van de tweede ronde. Daardoor kon Pieterse de leiding overnemen van de vrouw die de laatste weken van zich doet spreken in de grote internationale elitecrossen. De reden van de tuimeling lag volgens de Zeeuwse in het respect en de angst voor Pieterse. De ZZPR-renster uit Amersfoort springt als een van de weinige vrouwen consequent over de balken. Van Anrooij durfde dat tot gisteren nog niet aan.

,,Woensdag heb ik het tijdens de verkenning toch maar eens nog geprobeerd. De balken liggen hier namelijk niet zo hoog. Het lukte en dus besloot ik ook vandaag te springen. Ook al om zo Puck op achterstand te houden. De tweede ronde deed ik het echter te voorzichtig en viel ik. Daarna heb ik het maar niet meer gedaan.”

Op dat moment had Van Anrooij de schade al hersteld. En moest ze toegeven dat het NK de logische afspiegeling werd van het huidige krachtsverschil tussen haar en Pieterse. Van Anrooij heeft bij de elite tot ieders verrassing de aansluiting met de top-5 gemaakt. Pieterse haakte aan bij de top-10.

Het WK wordt over drie weken de volgende battle die de twee met elkaar aangaan. ,,Maar dan komen er ook sterke junioren uit Frankrijk en Amerika aan het vertrek", zo blijft Van Anrooij weigeren om zichzelf te vroeg rijk te rekenen.

Alleen in de beginfase kon Puck Pieterse (oranje helm) in het spoor blijven van Shirin van Anrooij.

Van Empel derde

Fem van Empel verraste met een derde plaats. ,,Van tevoren had ik dit niet durven dromen. Dit is de mooiste manier om het seizoen in Nederland af te sluiten.”, aldus Van Empel, die pas twee maanden geleden stopte als voetbalster bij hoofdklasser Nuenen en nu al op het NK-podium staat. ,,Ik miste in het voetbal de uitdaging om daarmee verder te gaan. Het fietsen ging al goed en toen ben ik het in het veld gaan proberen. Dat ging meteen heel goed.”

Wat heet, een week geleden boekte ze in Brussel haar eerste internationale zege in een juniorenwedstrijd uit de DVV Verzekeringen Trofee. ,,Dat was een goede generale voor dit NK. Voor nu is de derde plaatst het hoogst haalbare, maar ik denk dat het gat alleen maar kleiner gaat worden. Bij mij is er nog veel ruimte voor verbetering. Maar dat gat rij ik niet zomaar dicht hoor, want zij rijden internationaal podium en ook al sterk bij de senioren. Hopelijk mag ik nog het WK rijden, dat is nog even afwachten of ik geselecteerd word. Er mogen er zes mee. Als ik er niet bij zit is mijn seizoen toch geslaagd”, aldus Van Empel, die in de zomer gaat mountainbiken. ,,Dat is ook goed voor de snelheid en de techniek in het veld.”

In Rucphen wilde Van Empel zich vooral niet opblazen. ,,Het doel was zo lang mogelijk bij Shirin en Puck blijven, ik zat op een gaatje maar hield ze in het vizier. Er was nog hoop, maar al vrij snel merkte ik dat ik mijn eigen tempo moest gaan rijden om de bronzen plek veilig te stellen. Ilse Pluimers kwam terug in mijn wiel, maar in de laatste halve ronde kon ik weer het gaatje slaan. Met deze derde plaats ben ik heel blij.”