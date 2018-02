Shanne Braspennincx opent WK met zilver op de teamsprint

Het was voor de Brabantse de tweede zilveren WK-medaille die ze in haar carrière mocht ophalen. In 2015 won ze die kleur ook al eens op de keirin. ,,Dit is uiteraard meer een teamprestatie. Maar het is wel een medaille waar we niet op gerekend hadden. We hadden ingezet op brons, een medaille die Nederland op dit onderdeel volgens mij nog nooit gewonnen heeft. Het bewijst ook de stappen die we met dit team hebben gemaakt.”