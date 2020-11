Shanne Braspennincx en co volgen EK baan noodgedwongen op de tv. 'De wereldtitel hebben we gelukkig nog'

EK baanwielrennenDe Nederlandse baanrenners laten het EK in Bulgarije deze week voor wat het is. De sprinters Harrie Lavreysen en Shanne Braspennincx vinden dat geen probleem. 'Blij dat het zekere voor het onzekere genomen is.'

Wereldkampioen Harrie Lavreysen geeft eerlijk toe dat hij bijna was vergeten dat deze week in het Bulgaarse Plovdiv het EK baanwielrennen wordt gehouden. Om maar aan te geven dat hij er niet mee zit de KNWU twee maanden geleden heeft besloten om de titelstrijd in Bulgarije definitief aan zich voorbij te laten gaan.

,,Er was onder de renners wel wat discussie", zegt de 23-jarige Luyksgestelnaar Lavreysen. ,,Sommigen wilden gaan, anderen niet. Ik heb me er vrij snel bij het besluit neergelegd. Ook de keuze aan ieder afzonderlijk was gelaten, was ik niet gegaan."

De eerste beelden van het EK zeggen de Brabander ook dat Nederland als wereldmacht op de sprintonderdelen terecht niet naar Bulgarije is gegaan. ,,In een EK zoals dat er nu uitziet, heb ik geen zin. Je gaat er heen met het risico corona op te lopen, terwijl de wedstrijden niet zijn wat je zoekt. Zoals ik het nu zie is er van het EK nog maar weinig over. Geen Duitse, Engelse en Franse sprinters ook. Van de Polen is uitgerekend Mateusz Rudyk (de nummer 4 van het WK) er niet bij omdat hij zelf corona heeft."

Eerste beelden

Shanne Braspennincx (29) geeft toe dat het bij haar wel begon te kriebelen toen ze de eerste beelden zag van het EK. ,,Dan had je er graag willen rijden. Toch weet ik dat het een verstandige keuze is geweest om het zekere voor het onzekere te nemen.

De in Strijbeek opgegroeide sprintster volgde woensdagavond wel aandachtig het teamsprinttoernooi. ,,Het is het eerste grote kampioenschap met een teamsprint voor drie vrouwen. De Russinnen hebben een scherpe tijd neergezet." Bij de mannen wordt altijd al met teams van drie gereden. De vrouwen doen dat vanaf nu ook. ,,Met uitzondering van de Olympische Spelen. Daar rijden we nog met twee", zegt Braspennincx, die al geselecteerd is voor dat onderdeel. ,,Het was in ieder geval leuk om te zien hoe het met drie gaat."

Geen ramp

Lavreysen is ook al zeker van deelname aan de Spelen. Hij ligt er niet wakker van dat hij nu de eerste wedstrijd sinds het WK (in februari) moet missen. ,,We zijn wel als team onze Europese titel kwijt. Het is niet anders. Gelukkig hebben we de wereldtitel nog", klinkt het lachend. ,,Natuurlijk had ik deze winter graag wedstrijden gereden. Met het oog op Tokio is het ook geen ramp dat ze er niet zijn. In februari staat het volgende EK alweer gepland en daarna vier Nations Cup-wedstrijden in Hongkong, Engeland en Colombia. Dat is een goede voorbereiding op de Spelen."

Tot die tijd doden Lavreysen en Braspennincx hun tijd in Apeldoorn met trainen en het rijden van onderlinge wedstrijdjes. ,,We vormen er een soort bubbel en willen die zo goed mogelijk in stand houden", zo zoeken de leden van de nationale selecties volgens Braspennincx het gezondheidsgevaar liever niet op in landen als Bulgarije. Lavreysen: ,,Het lijkt of ze in Oost-Europa iets minder om corona geven. Ik ben daarom blij dat we thuis zijn gebleven."

Sprint nabootsen

Op de thuisbaan in Apeldoorn rijdt de drievoudige wereldkampioen (teamsprint, sprint en keirin) daarom deze herfst rustig zijn rondjes. ,,We hadden een keer afgesproken tegen elkaar te rijden. Dan merk je al snel dat zoiets er niet echt uitziet. De laatste keer reden we op een klein verzet, (lachend) dat lijkt niet eens op een wedstrijd. Jeffrey (Hoogland, de man die hij klopte in de finale van het WK) en ik hebben wat van onze sprint nagebootst, maar het gevoel van 'en nu moet ik hier pieken' krijg je niet. Hetzelfde met het EK dus. De focus heeft er nooit op gelegen en dan vergeet je ook dat ie er is."

Ook nu in een fase van relatieve rust treft de oranje ploeg elkaar bijna dagelijks op de baan. ,,Natuurlijk praten we dan ook over het EK", zegt Lavreysen. ,,Maar er wordt meer over gelachen dan gebaald eigenlijk."

Volledig scherm Harrie Lavreysen. © ANP