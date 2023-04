Sensatie in West-Brabant: vier man van VolkerWessels hebben het nakijken door Rick Ottema

Met vier man in de kopgroep van tien had VolkerWessels de zege in de Omloop van de Houtse Linies voor het oprapen. Het liep anders. Vooral dankzij de kou. En zo kon het gebeuren dat ‘iceman’ Rick Ottema topfavoriet Coen Vermeltfoort in de eindspurt het nakijken gaf. ,,Sorry mannen.”

In de volgwagen van VolkerWessels reed Tim Lacroix met een gerust hart voor de laatste keer de kasseienstrook van de Dordrechtseweg op. ,,Tot 500 meter voor de finish hebben we alles ook goed gedaan”, zag de ploegleider van de dit seizoen succesvolste continentale (amateur)formatie van ons land. ,,Ik dacht het gaat lukken.”

Ga maar na. Alles was tot dan volgens plan verlopen voor zijn ploeg. ,,Half koers hebben we er een klap op gegeven en daarna met vier man in een kopgroep van tien naar de finish gereden. Dominanter kan niet.”

Helemaal omdat Bert-Jan Lindeman, Tijmen Eising en Daan van Sintmaartensdijk (vorig jaar de winnaar in Den Hout) hun sprinter Coen Vermeltfoort als in een zetel mee naar de meet namen. ,,Dan weet je eigenlijk al dat je kansloos bent”, dacht ook Rick Ottema, een dertigjarige routinier uit de Allinq-ploeg van Erik Dekker. ,,Coen is niet voor de niets een van de beste sprinters in ons peloton.”

Drie lakeien

De noorderling zag dat de drie lakeien van VolkerWessels de zaak zo strak onder controle hadden, dat er geen wegkomen aan was. ,,Ik kon alleen gokken op de sprint.” Dat deden ze dus ook in de ploeg van Vermeltfoort. ,,Coen gaf aan dat we alles op hem moesten zetten”, aldus Lacroix. ,,Dan doen we dat ook.” Met het volste vertrouwen.

Nadat in de laatste tien kilometer Lindeman, Eising en Van Sintmaartensdijk elke aanval hadden geneutraliseerd ging het met een gerust hart richting de eindsprint. ,,Ik wist dat Eising de sprint zou aantrekken voor Coen. Toen ben ik maar tussen die twee gaan zitten”, zo schetste Ottema zijn aanloop naar het eindschot. ,,Ik ging hem als eerste aan en Coen kwam er niet meer overheen.”

Volledig scherm Met Bert-Jan Lindemans (links) als controleur op kop gaat de kopgroep de laatste natt en koude ronde in van de Omloop van de Houtse Linies. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Het was voor Ottema gissen waarom dat niet gebeurde. ,,Het werd heel koud op het einde en ik weet dat ik daar heel goed tegen kan.” Hoe koud het was geworden in het natte laatste koersuur, was af te zien aan nummer twee Lars Oreel. Onophoudend rillend en klappertandend meldde de Metec-renner zich bij het erepodium.

,,Ik had ook geen gevoel meer in mijn vingers”, verduidelijkte Ottema. ,,Maar ik weet dat zoiets ook in mijn voordeel kan zijn. In dit soort omstandigheden kun je nogal snel zelfmedelijden krijgen, maar ik haal er altijd motivatie uit.”

Geeft niks

Terwijl Ottema zijn eerste zege van het seizoen vierde, verontschuldigde Vermeltfoort zich balend bij zijn drie ploegmakkers. ,,Sorry jongens”, klonk het zacht. ,,Geeft niks”, kreeg hij daarop te horen van de drie. ,,Je wint ze vaak genoeg.”

Tim Lacroix zag zijn renners vervolgens afdruipen naar de warme douche. ,,Natuurlijk is dit balen”, zei hij. ,,We waren naar hier gekomen om te winnen.” Waarom dat niet was gebeurd? ,,Dat moet ik nog horen van die jongens.” Maar ook de ploegleider had een sterk vermoeden dat de waterkou van het laatste uur er veel mee te maken had. ,,Coen vroeg op het einde om zijn jekkie. Dat zal niet voor niets zijn geweest.”

Uitslag: 1. Rick Ottema 177 km in 3.51.00, 2. Lars Oreel, 3. Coen Vermeltfoort, 4. Tim den Braber, 5. Rens Tulner, 6. Jasper de Laat, 7. Jado Bleijenberg, 8. Tijmen Eising, 9. Daan van Sintmaartensdijk, 10. Bert-Jan Lindeman.