Seizoen Sagan voorbij, focus nu op vrouw en baby

Sagan bevestigde vandaag op een persconferentie in Tyrol dat hij pas in 2018 in zijn regenboogtrui te zien zal zijn. Voor nu richt hij zich op zijn familie en zijn vrouw, die in verwachting is van hun eerste kind en is uitgerekend in oktober of november. ,,Ik ga naar huis”, zei Sagan vandaag. ,,En daar zoveel mogelijk genieten met mijn familie. Tijdens het seizoen ben ik altijd weg, reis ik de wereld rond. Nu wil ik thuis zijn en me voorbereiden op de komst van de baby.”



Waar de Slowaak zich vanaf nu wat betreft wielrennen op richt? ,,Ik wil deze zege vieren zonder aan sport of het nieuwe seizoen te denken. Het maakt op dit moment niet uit of Milaan-Sanremo of Parijs-Roubaix mijn nieuwe doel is. Daar denk ik volgend jaar over na.”



De 27-jarige Sagan versloeg zondag in het Noorse Bergen de Noor Alexander Kristoff en de Australiër Michael Matthews in de sprint. Hij droeg zijn derde wereldtitel op rij op aan zijn vrouw, maar ook aan de eerder dit jaar verongelukte Michele Scarponi. Sagans wereldtitel kwam als een verrassing, omdat hij vooraf had aangegeven zich niet topfit te voelen. ,,Het ging ook zeker niet makkelijk en 5 kilometer voor de finish dacht ik dat het over was voor mij. Maar het veranderde steeds weer en uiteindelijk kon ik nog sprinten voor de winst."