SD Worx grijpt mijlpaal voor vrouwenwielrennen aan om Amy Pieters te eren

Door Marijn Abbenhuijs



Niet in het kenmerkende roze, maar in donkerblauw verscheen SD Worx gisteren aan de start van de Tour de France Femmes. Een stijlvol tenue, ontworpen door Amy Pieters. De Nederlands kampioene op de weg van 2021 was voor haar afschuwelijke ongeluk tijdens een training in Spanje, afgelopen december, bezig met een eigen fietskledingmerk. Dat zou in de toekomst van de grond moeten komen. Na haar zware val werd Pieters in coma gehouden, waaruit ze pas eind april ontwaakte. Het is nog niet echt mogelijk om met haar te communiceren.