Scheldeprijs: dit zijn de favorieten

Voor elke klassieker dit voorjaar waagt een van de wielerverslaggevers van het AD zich aan een voorspelling van het podium. Op wie moeten we vandaag letten in de Scheldeprijs, waarin de stevige wind in (Zeeuws-)Vlaanderen wel eens voor waaiers zou kunnen zorgen?

1. Marcel Kittel

De Duitse sprinter staat net nog een treetje hoger dan Dylan Groenewegen. Niet zozeer door de vorm van dit seizoen, want Groenewegen maakte dit jaar met vijf zeges meer indruk. Wel door zijn verleden in de Scheldeprijs. Kittel won in 2012, 2013, 2014, 2016 en 2017. Het maakte hem recordwinnaar van de klassieker waarin traditiegetrouw de sprinters het voor het zeggen hebben.

2. Dylan Groenewegen

Groenwegen is de grootste uitdager in de semi-klassieker die dit jaar voor het eerst start in Terneuzen. In Schoten zal de parel van Lotto-Jumbo zijn uitstekende vorm van dit voorseizoen willen doortrekken. In Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen kwam hij er de voorbije anderhalve week niet aan te pas, maar nu is de weg vlakker en de koers overzichtelijker.

3. Jose Hodeg

21 jaar pas, maar de Colombiaan geniet nu al het volste vertrouwen van Patrick Lefevere en consorten bij Quick-Step. Won onlangs in Calella een massasprint in de Ronde van Catalonië en de Handzame Classic. Quick-Step kan overigens ook kiezen voor Fabio Jakobsen. De talentvolle Nederlander won vorige maand met overmacht Nokere Koerse.

De joker: Kristoffer Halvorsen