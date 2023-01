Sam Welsford ook in slotetappe Ronde van San Juan te snel voor Fabio Jakobsen

De eindzege in de Argentijnse rittenkoers was voor de Colombiaan Miguel Ángel López. Zijn voorsprong in het algemeen klassement kwam in de korte, vlakke slotrit in en rond San Juan niet meer in gevaar. Hij hield 30 seconden over op de Italiaan Filippo Ganna.



Jakobsen zat in de slotkilometers goed voorin, maar hij raakte in de beslissende meters een beetje opgesloten en kon Welsford niet meer voorbij. Bovendien raakte hij licht uit evenwicht omdat hij vlak voor de finishlijn de uitgestoken mobiele telefoon van een toeschouwer raakte. Hij had in de Ronde van San Juan wel de tweede etappe gewonnen.