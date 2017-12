'Salbutamol prestatiebevorderend, maar geen keihard bewijs'

Door Pim Bijl



Salbutamol, wat is dat voor een middel?

Ram: ,,Het is een van de bekendere astmamiddelen en wordt behoorlijk veel gebruikt. Door de gemiddelde Nederlander, maar zeker ook door sporters, bij wie nu eenmaal vaker astma optreedt door de zware inspanning die door hen moet worden geleverd. Dat mag ook - het is een medicijn - maar het wordt pas een probleem als er een bepaalde grenswaarde wordt overschreden. Die grens ligt bij 1000 nanogram per milliliter in de urine. Daarboven hoeft er nog geen sprake te zijn van een overtreding, maar dan is het aan de sporter om een verklaring te geven. De bewijslast draait zich dan als het ware om. Dat lijkt hier nu ook de situatie te zijn.”

Bij Chris Froome gaat het om een afwijkende controle van 2000 nanogram per millimeter, het dubbele van de toegestane dosis. Zou hij tijdens de wedstrijd voordeel uit het gebruik kunnen hebben gehaald?

,,Over Froome hoort u mij niets zeggen. Ik heb namelijk alleen het nieuws gelezen en niet het dossier. Over salbutamol is bekend dat het geen maskerende werking heeft, maar in zekere mate wel een prestatiebevorderende. Er is wetenschappelijk onderzoek dat daar op wijst, al is dat niet overweldigend. Zeker is dat salbutamol de luchtwegen verwijdt. Daardoor is de gedachte dat zuurstof uiteindelijk sneller en in grotere hoeveelheden bij de spieren terechtkomt. Die effecten zijn gemeten, maar keihard bewijs ontbreekt. Dus ja: salbutamol is in theorie prestatiebevorderend, maar in een andere categorie dan epo of dergelijke middelen.”

En nu? Gaat het lang duren alvorens de wereld weet of Froome wordt geschorst of door mag fietsen?

,,Dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt er vanaf of de sporter een simpele verklaring voor deze waarde kan voorleggen, of juist niet. En dat kan ik nu uiteraard niet overzien.”

Waar ging het vaak om bij vergelijkbare zaken in het verleden?

,,Dat is een vrij technisch verhaal. Er is een veronderstelling dat bij een bepaalde inhalatie van het middel er een bepaalde concentratie in de urine wordt gevonden. Maar het leven is ingewikkeld, het menselijk lichaam nog ingewikkelder. Dat proces verloopt echt niet altijd één op één volgens het boekje. Het hangt ook af van de doseringen, en in hoeverre het gebruik verspreidt wordt over de hele dag, en of het wordt ingenomen als er een toegenomen last van de astma is. In die sfeer wordt er vaak naar de verklaring gezocht. Ik verwacht dat dat hier ook het geval zal zijn. En dan kan het in principe leiden tot het snel sluiten van het dossier.”