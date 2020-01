Ryan Kamp wint ook finale wereldbeker en gaat ‘met een lekker gevoel naar het WK’

Kamp won een week geleden ook al een world cup race in het Franse Nommay. ,,Ik ben in topvorm", durfde hij dan ook hardop te zeggen. ,,Eigenlijk ben ik het hele seizoen al goed. Ik ben ook nog fris en heb altijd zin om te koersen", zo zegt hij klaar te zijn voor het WK dat komend weekeinde wordt gereden in het Zwitserse Dübendorf.

Door de manier waarop hij gisteren won zegt hij ‘natuurlijk met en lekker gevoel’ naar het WK te gaan. ,,Maar verder verandert er door dit niets", voegt hij daar nuchter aan toe. Kamp strijdt bij de beloften immers het hele seizoen al mee voor de podiumplekken. De eindwinst in de wereldbeker moest hij laten aan de Zwitser Kevin Kuhn. Kamp eindigde daarin als tweede. Even dreigde na een harde val in Zolder (26 december) een knieblessure. De schade viel mee en na twee weken rust lijkt Kamp sterker dan ooit.

In Hoogerheide reed hij daarnaast een zeer bekeken race. ,,Je moet hier durven wachten tot de laatste ronde. Het heeft op dit parkoers geen zin om eerder al hard op kop te rijden. Ook vandaag zag je dat die jongens er op het niet meer bij zijn.” In een kopgroep van soms wel 20 renners wilde Kamp zich alleen niet uit de top-3 laten drukken. In de slotronde koos Kamp na het passeren van de materiaalpost dan eindelijk de aanval. Samen met Benoist. ,,Op een gegeven moment vroeg hij me over te nemen. Dat heb ik toen vol gegaan. Na nog een tweede speldenprik moest hij lossen.”

Omdat Kamp niet durfde te gokken op de sprint. ,,Ik kan rap aankomen, maar ik wist niet sterk hij is in de eindsprint. Daarom koos ik voor deze aanpak.”

Of dit ook het verwachte scenario voor het WK is. ,,Ik heb begrepen dat het parkoers vergelijkbaar is. Alleen is het hier stiekem wel zwaar. Daar schijnt het biljartvlak te zijn.”

