Ryan Kamp vindt plaats twee erger dan nummer dertien

Een lach kon er amper af op het podium. ,,Omdat ik toch ook een beetje teleurgesteld ben”, verduidelijkte Ryan Kamp nadat hij boven op de Citadel van Namen was gehuldigd als de nummer twee van de vierde beloften-wereldbekercross van het seizoen. De 19-jarige kopman van de Nederlandse beloftenploeg had het gevoel dat hij zijn grote concurrent had kunnen kloppen in de loodzware wedstrijd.

Door een val in de eerste ronde was Kamp echter van te ver terug moeten komen om de in de finale frissere Zwitser Kevin Kuhn klop te geven. ,,Toen hij anderhalve ronde voor het einde nog een keer versnelde, merkte ik dat ik mijn beste pijlen al had moeten verschieten. En moest ik passen.”

Kuhn is tevens de man met wie Kamp in gevecht voor de eindwinst van het wereldbekerklassement voor beloften (onder 23 jaar). Leider Kuhn bouwde in Namen zijn voorsprong op nummer twee Kamp met nog drie wereldbekercrossen te gaan uit tot 25 punten. ,,Het zal vechten blijven tot in laatste manche in Hoogerheide”, voorspelt de man uit Raamsdonksveer alvast.

In Namen had Kamp gisteren al gehoopt de strijd nog spannender te maken. Na de winst vorige week in Ronse voelde de renner uit de ploeg van Pauwels Sauzen dat hij zijn slag kon slaan op de zware omloop op de Citadel. Een val in de eerste ronde wierp hem echter al direct ver terug. De vloek van het nummer 13 op zijn rug? ,,Welnee”, wil Kamp van geen bijgeloof weten. ,,Voor mij is dat gewoon een nummer zoals elk ander. Thuis loopt er al zo lang ik leef een zwarte kater rond. Daar heb ik ook nog nooit last van gehad.”

Wat het gisteren wel was? ,,Dat ik in die eerste ronde een beetje over mijn toeren ben gegaan omdat die mannen voor mij iets te snel vertrokken. Daardoor maakte ik een te grote fout op de schuine kant en viel heel hard.” De Nederlandse kampioen belandde in de netten en touwen naast het parkoers. Het duurde even eer hij was opgekrabbeld en zijn fiets had opgeraapt. ,,Ik schat dat ik ergens tussen plek 20 en 25 terecht was gekomen. Daarna duurde het nog een halve ronde voor ik weer een beetje mijn ritme terughad. Ik was alles effe helemaal kwijt.”