Ryan Kamp over zijn bronzen plak op WK veldrijden: 'Morgen zal ik er tevreden mee zijn'

Ryan Kamp pakte zaterdagmorgen brons in een WK voor junioren waar voor hem alles in zat. ,,Geen goede start, daarna pech, teruggevallen naar de twaalfde plaats en toch nog op het podium terecht gekomen", vatte Kamp zijn race samen.

Of de 17-jarige MBO-scholier uit Raamsdonksveer er tevreden mee is? ,,Vooraf had ik getekend voor brons. Nu ben ik toch een beetje teleurgesteld. Want waar was ik geëindigd zonder die pech? Maar dat is het gevoel van nu. Morgen zal ik wel tevreden zijn, denk ik."

De ZZPR-crosser van wielervereniging De Jonge Renner kan in ieder geval terugkijken op een goed ingedeelde wedstrijd. ,,Ik was goed weg. Lag even op kop. Daarna kwamen ze over me heen. Ik wilde in het begin namelijk niet al te gek doen. Dan overkomt je wat er met Loris Rouiller is gebeurd", zegt hij doelend op de Zwitserse topfavoriet, die na een geweldige opening helemaal door de Limburgse loss zakte.

Kamp voelde dat hij prima benen had. Een paar keer gleed hij onderuit of struikelde hij bij het omhoog lopen in de vette loss. ,,Dat deed iedereen. Dat was ook niet erg. Het probleem met mijn ketting wel. Dat was doorslaggevend." In de derde ronde merkte hij dat de ketting eraf lag. ,,Pas in tweede instantie kreeg ik hem er weer op. Daarna heb ik van binnen wel even gevloekt. Aan de andere kant kreeg ik van die boosheid ook weer energie."

In de slotronde zag hij nummer drie Pim Ronhaar voor zich rijden. ,,Je weet dat een eerstejaars het lastig kan krijgen in de laatste ronde op zo'n parcours." Dat bleek. Want Ryan Kamp kreeg de man uit Hellendoorn alsnog te pakken toen die een foutje maakte. ,,Ik denk dat ik deze bronzen plak heb gepakt op basis van mijn goede benen voor de pech en de adrenaline die door de boosheid vrijkwam daarna."