Ryan Kamp opnieuw Europees kampioen bij beloften

Local hero Nino de Jong wint GP Steenber­gen volgens plan

Met Nino de Jong ging de winst in de Grote Prijs Steenbergen ging zondag in een winderig en nat Welberg naar de local hero die er zijn zinnen op had gezet op voor eigen publiek te zegevieren. Voor de start al wist de 17-jarige junior ook al hoe het moest gebeuren. ,,Met een aanval in de laatste kilometer. Want de sprint is niet mijn ding.”

31 oktober