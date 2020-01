Ryan Kamp (19) tekent driejarig profcontract bij Pauwels: ‘Ik zat er stiekem op te wachten’

Prof worden op je 19de is niet veel wielrenners gegeven. Voor Ryan Kamp is het sinds gisteren de werkelijkheid. De veldrijder uit Raamsdonksveer tekende een contract dat hem voor drie bindt aan Pauwels Sauzen, het Belgische team waarvoor hij nu al op amateurbasis uitkomt.

,,Eigenlijk verandert er niet veel", zegt Kamp over de volgende, voor kenners logische stap in zijn carrière. Dit seizoen doet de West-Brabander immers al regelmatig van zich horen in de crossen tussen de profs. Afgelopen zondag hoefde hij op het gecombineerde NK voor eliten en beloften slechts vier beroepscrossers voor te laten gaan. Onder wie Mathieu van der Poel. Kamp prolongeerde in Rucphen daarmee gemakkelijk zijn nationale beloftentitel.

,,Ik zat er eerlijk gezegd al een beetje op wachten”, zegt de Kamp daarom over de aanbieding van teambaas Jurgen Mettepenningen. Niet alleen vanwege zijn prestaties overigens. De ambitieuze Vlaming had ook wel door dat er kapers op de kust kwamen. ,,Er was de nodige interesse", volgens Kamp. ,,Maar ik voel me het meest op mijn gemak bij dit team. En dus ben ik blij dat het zo gelopen is.”

Investeren in de eigen jeugd

Mettepenningen onderstreept dat hij met het vastleggen van Kamp wil blijven investeren in de eigen jeugd. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck zijn de talenten die inmiddels zijn ploeg dragen. ,,Ryan is daarnaast een teamspeler en binnen onze filosofie vinden we dat belangrijk.” Daarnaast prijst de Belg de regelmaat van de Nederlander. Ook nu al tussen de profs. Dat is opmerkelijk omdat Kamp pas aan zijn tweede van de vier beloftenjaren bezig is. ,,Ryan blijft voor ons in de beloftencategorie fietsen, maar door dit profcontract kan hij zich nog meer focussen op zijn sport en zich zo verder ontwikkelen.”