Ruim baan voor de tijdrijders op DK

Tijdrijden is voor specialisten. ,,Ik ben er vanavond dan ook niet bij”, zegt Maarten van Trijp over het districtskampioenschap dat vanavond wordt gehouden in de polder ten westen van Ossendrecht. De geboren Bergenaar heeft andere wapens tot zijn beschikking. De sprint vooral. Daarmee pakte hij pinkstermaandag in Woensdrecht al de zuidelijke titel op de weg.

Voor Monique van de Ree uit Etten-Leur geldt in feite hetzelfde. Haar snelle benen brachten haar maandag de titel in een koers die ze bovendien zelf hard had gemaakt. De tijdrit van vanavond laat ze daarom met een gerust hart aan haar voorbij gaan. Anderen krijgen in de polder hun kans op goud. Minke Slingerland-Van Dongen is één van hen. De 35-jarige Oosterhoutse is de nationale kampioene in de categorie ‘elite zonder contract’ op dit onderdeel. Pinkstermaandag was zij een van de rensters die het moest afleggen tegen Van de Ree. ,,Ik heb geprobeerd om de groep zo klein mogelijk te krijgen”, zo lichtte Van de Ree maandag haar aanvalslust toe. Uiteindelijk konden slechts twee vrouwen de Waowdeals-renster volgen in de finale. In de sprint maakte ze het karwei daarna gemakkelijk af.

Bij de mannen is ook Van Trijp een sprinter die het niet schuwt om de aanval te kiezen. ,,Maar in Woensdrecht besloot ik toch maar op mijn sprint te gokken. Die ochtend had ik thuis nog moeten overgeven en dan weet niet je hoeveel energie er dan op het einde nog in je lijf zit”, zei de man die al jaren in Essen woont, maar het regiokampioenschap als zijn thuiswedstrijd zag. ,,Ik voel me nog altijd honderd procent Nederlander”, verzekert de 24-jarige Destil-renner.

Maandag sprong hij mee in een kopgroep die steeds verder uitdunde. Uiteindelijk hoefde hij in de finale slechts af te rekenen met Nils Sinshek van De Jonge Renner.

Van de Ree stond er niet van te kijken dat zij en Van Trijp niet in een grote groep hoefden af te sprinten. ,,Dit parcours was best pittig”, zegt ze over de alternatieve beklimming van de Rijzendeweg.

Voor vanavond heeft organisator Niels van Elzakker samen met Francis de Jong een even pittig parcours klaarliggen voor de tijdrijders. Zonder hoogteverschil, maar wel met veel lange rechte, open stukken in een polder waar de wind vrij spel heeft. ,,We wilden in ieder geval een parcours maken dat bestond uit slechts één ronde”, zegt Van Elzakker. Voor de oudere categorieën is dat een lus van 25 kilometer. Voor de jongere klassen is er onderweg een doorsteek gemaakt waardoor die al na dertien kilometer finishen bij De Aanwas (Oude Dijk) in Ossendrecht. Daar is ook de start.