Rugklachten Mathieu van der Poel weg: zondag nieuw duel met Wout van Aert

Mathieu van der Poel gaat zondag gewoon van start in de veldrit om de wereldbeker in Zonhoven. De Nederlander klaagde over rugpijn na de veldrit van afgelopen donderdag in Koksijde en maakte zich zorgen over zijn fitheid, maar zijn ploeg Alpecin-Deceuninck bevestigde dat hij kan fietsen.

De wedstrijd in Zonhoven wordt voorlopig het laatste duel tussen Van der Poel en zijn Belgische aartsrivaal Wout van Aert. De twee giganten in het veldrijden plannen ieder een trainingsstage in Spanje om zich verder klaar te stomen voor het WK veldrijden, begin februari in Hoogerheide, en de voorjaarsklassiekers. In de onderlinge stand van dit seizoen leidt Van Aert met 5-3.

Toen Van Aert in het zand van Koksijde donderdag versnelde in de vierde ronde, had Van der Poel geen antwoord. ,,Plots kampte ik opnieuw met pijn aan de rug, ik kon geen kracht meer zetten”, zei hij na de cross. “Ik maak me wel wat zorgen, de voorbije weken had ik geen last, in de opwarming ook niet. Ik weet niet waar het aan ligt. Ik plan zeker een bezoekje aan de fysio.”

Volgens Alpecin zijn de zorgen van Van der Poel van de baan. Zijn pijn is toegeschreven aan de snelle opeenvolging van wedstrijden en er is geen sprake van dezelfde blessure als vorig seizoen.

Ceylin del Carmen Alvarado bovenaan Nederlands podium

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de voorlaatste cross uit de Superprestigereeks gewonnen. De Nederlandse veldrijdster van Alpecin-Deceuninck was in Gullegem duidelijk de beste. Pas op 35 seconden finishte landgenote Inge van der Heijden als tweede.

De renster van de ploeg 777 is de naaste belager van Alvarado in het klassement met nog één veldrit te gaan. Denise Betsema completeerde een volledig Nederlands podium.

Alvarado kwam aanvankelijk op kop te rijden met de Britse Zoe Bäckstedt. Die hield het vooraan niet lang vol, waarna Alvarado solo verder ging op jacht naar haar vierde zege dit seizoen in de Superprestige. ,,Ik heb in het begin flink moeten doorrijden. Als het verschil klein blijft en je maakt een foutje, dan zijn de achtervolgers zo weer terug”, keek ze bij Eurosport terug.



,,Toen de marge eenmaal boven de 20 seconden zat, ben ik op mijn eigen tempo rondjes blijven rijden. Het doet deugd om te winnen en het gat met Inge is nu 4 punten. Dat is een mooie uitgangspositie.” Er volgt nog één cross, op 11 februari in Middelkerke.

