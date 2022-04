Roubaix-winnaar Sonny Colbrelli verlaat ziekenhuis met defibrillator

In het ziekenhuis is bij hem een inwendige defibrillator geplaatst, die ingrijpt bij stoornissen. Dat meldt zijn ploeg Bahrain Victorious.



Colbrelli (31) gaat nu thuis herstellen van de operatie. Hij moest, nadat hij de rit in Catalonië als tweede was gefinisht en niet veel later het bewustzijn verloor, worden gereanimeerd. Vijf dagen later mocht hij het ziekenhuis van Girona verlaten. In Italië volgde verder onderzoek, waarbij de noodzaak van een defibrillator duidelijk werd.