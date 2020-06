Ronde van Vlaanderen haalt de ‘Muur’ uit het parkoers

Om de renners voldoende rust te geven tussen wedstrijden die elkaar in rap tempo opvolgen, heeft de organisatie besloten de vier klassieke koersen enkele tientallen kilometers in te korten en wijzigingen door te voeren in de parkoersen.

De Muur van Geraardsbergen is een legendarische bult in de Vlaamse Ardennen, maar de laatste jaren niet meer beslissend in de Ronde van Vlaanderen. De Oude Kwaremont en de Paterberg spelen nu een sleutelrol in de finale en dat blijft ook in de komende editie zo. “Het schrappen van wedstrijdkilometers gebeurt na de eerste beklimming van de Oude Kwaremont. Door die wijziging zullen Tenbosse en de Muur in oktober niet op het menu staan”, aldus Flanders Classics. ‘Vlaanderens Mooiste’ telt 18 oktober 241 kilometer in plaats van 267.