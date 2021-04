Roglic wint openingstijdrit in Ronde van Baskenland, Schelling hoogste Nederlander

Antwerpen en Brugge organise­ren komende 6 jaar afwisse­lend de start van de Ronde

4 april De start van de Ronde van Vlaanderen is de komende zes jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge. Dat meldde Tomas Van Den Spiegel, directeur van organisator Flanders Classics, zondag voor de start van de 105e editie van de beroemde Vlaamse wielerklassieker. In 2022, 2024 en 2026 is Antwerpen de startplaats, in 2023, 2025 en 2027 is het Brugge.