Roglic troeft Tour-winnaar Pogacar wél af bij in strijd om titel ‘Sportman van het Jaar’

Voormalig geletrui­dra­ger Nocentini voor vier jaar geschorst vanwege doping

2 december Oud-wielrenner Rinaldo Nocentini is door het Italiaanse dopingagentschap NADO voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. De 43-jarige Italiaan had in 2009 ruim een week de gele trui in de Ronde van Frankrijk om zijn schouders. Nocentini is al een jaar officieel gestopt met wielrennen.