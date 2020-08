Roglic na show Jumbo-Visma: ‘Verrast hoe sterk we nu al zijn’

,,Vandaag was een zware dag vanwege het hoge tempo en de lange beklimmingen. Maar het hele team heeft opnieuw fantastisch werk verricht en laten zien hoe sterk we zijn”, aldus Roglic. ,,Ik ben blij dat ik het weer af kon maken. We zijn positief verrast hoe sterk we nu al zijn als team. Je weet nooit precies waar je staat na zo’n lange onderbreking. Voor zover we nu kunnen zien, tonen we al aan op aardig hoog niveau te zitten. Tegelijkertijd is het pas de eerste wedstrijd sinds lange tijd dus we moeten zeker nog op deze manier ons best blijven doen. De resultaten komen dan vanzelf.”



Tom Dumoulin debuteerde voor Jumbo-Visma. De kopman kwam ruim 400 dagen geleden voor het laatst in actie in een wedstrijd. Dumoulin eindigde vrijdag in de eerste rit als vierde. Zaterdag en zondag verrichtte hij wederom veel kopwerk, maar kon hij in de slotfase niet mee met het klimgeweld. Dumoulin werd elfde in het klassement.



Roglic, die eind juni de Sloveense titel op de weg behaalde, doet in aanloop naar de Tour de France nog mee aan het het Critérium du Dauphiné. Die wedstrijd is van 12 tot en met 16 augustus. De Tour is dit jaar van 29 augustus tot en met 20 september.