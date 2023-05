Roglic krijgt direct dreun van angstaanjagende Evenepoel: ‘Primoz heeft wel meer meegemaakt de afgelopen jaren’

Adam Yates neemt met dubbelslag in Koningin­nen­rit Ronde van Romandië leiders­trui over van ploegge­noot Juan Ayuso

Adam Yates heeft de macht gegrepen in de voorlaatste etappe van de Ronde van Romandië. De 30-jarige Brit van UAE Team Emirates sloeg in de Koninginnenrit, met finish op een beklimming van ruim twintig kilometer, een dubbelslag: de dagzege en de leiderstrui. Yates neemt de leideing in het algemeen klassement over van ploeggenoot Juan Ayuso.