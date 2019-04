Robert Gesink naar ziekenhuis na val

LIVE | Barre editie van Luik-Bastenaken-Luik nadert ontknoping

15:27 In het regenachtige België wordt vandaag voor de 105de keer Luik-Bastenaken-Luik verreden. Wie volgt de afwezige Bob Jungels op en schrijft ‘La Doyenne’ op zijn naam? Met ons liveblog hoef je helemaal niets te missen van deze klassieker! • Alejandro Valverde (4 overwinningen) kan op gelijke hoogte komen met recordhouder Eddy Merckx • Ab Geldermans, Stevens Rooks, Adrie van der Poel en Wout Poels zijn de enige Nederlandse winnaars • Vorig jaar soleerde Bob Jungels naar de winst • De finale is dit jaar flink veranderd en eindigt niet meer in de voorstad Ans, maar in het centrum van Luik Start: 10.10 uur Finish: +- 17.00 uur