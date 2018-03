Ritzege Landa in Tirreno, Kelderman klimt naar derde plaats

Kelderman maakt mooie sprong in Tirreno: 'Richt me zeker op podium'

17:47 Wilco Kelderman heeft na het uitvallen van Tom Dumoulin nog maar vier ploeggenoten over in Tirreno-Adriatico, maar de prestaties van de Sunweb-renner lijden er niet onder. Na de koninginnenrit steeg hij vandaag van de zevende naar de derde plaats in het klassement, achter de nieuwe leider Damiano Caruso en Michal Kwiatkowski.