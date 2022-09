Richard Carapaz verslaat Wilco Kelderman op slotklim, Remco Evenepoel ook na val ongenaakbaar

Carapaz was erg blij met zijn fraaie etappezege, nadat hij nog niet bepaald goed draaide in deze Vuelta. ,,We waren al langere tijd op zoek naar een ritzege en nu hebben we dat doel bereikt. We gaan genieten van dit moment”, zei de Ecuadoriaan direct na afloop bij Eurosport. ,,In de eerste week hadden we al direct een paar zware bergritten. Ik had het daar behoorlijk lastig, dus moesten we de knop omzetten: niet gaan voor een goed klassement, maar op jacht naar ritzeges. Dat hebben we nu bereikt en daar ben ik blij mee.”